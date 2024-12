PALLADINO, Ritorno in panchina dopo giorni di dolore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La gara di questa sera tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina sarà anche l’occasione per assistere al ritorno in panchina di Raffaele Palladino, dopo il forfait nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna a causa della scomparsa della madre Rosa. Lunedì, nella chiesa di San Biagio a Mugnano, c’è stato l’ultimo doloroso saluto, poi il tecnico viola è tornato a Firenze per dirigere l’allenamento di martedì.

Come riportato da La Nazione, il gruppo ha testimoniato subito vicinanza e affetto nei confronti del proprio allenatore, sintomo di come ormai la Fiorentina sia una grande famiglia che vuole cercare il massimo della serenità. L’obiettivo per la squadra è dunque centrare la vittoria, non solo perché rappresenta l’ultimo match point per la qualificazione diretta agli ottavi, ma anche per regalare una gioia al proprio tecnico che, di fatto, è ormai diventato un fratello maggiore.