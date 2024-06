PALLADINO, Ecco il perfezionista, senza troppi svaghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Un'autentica mania per il calcio ed i suoi dettagli, questo il biglietto da visita di Raffaele Palladino. Il neo allenatore viola però, fin dalla giovanissima età, non era poi così attaccato al mondo del pallone che seguiva solo con curiosità.

Come racconta nelle sue pagine La Nazione, questa metamorfosi è avvenuta col tempo e grazie anche al padre Guglielmo, ex gloria della Sanbenedettese, che dopo averlo iscritto alla sua prima squadra locale (Amici di Mugnano) gli aveva promesso che se avesse esordito in Serie A avrebbe smesso di fumare. Un allenatore umile, silenzioso, del quale non si conoscono troppo le passioni extra campo, aspetto per il quale Silvio Berlusconi si interessò al tecnico campano. Ma Palladino tempo per coltivare le proprie passioni ce ne ha poco: la Fiorentina infatti si è assicurata un perfezionista che a Monza entrava nel centro sportivo alle 8 di mattina per poi tornare a casa alle 22.