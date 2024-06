PALLADINO, Domani le prime indicazioni sulla nuova viola

FirenzeViola.it

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica(Firenze), tra due settimane esatte inizierà l'avventura fiorentina di Raffaele Palladino. La squadra si ritroverà al Viola Park, l'8 e 9 luglio per le visite mediche, e poi prenderà avvio la fase di preparazione alla prossima stagione. Preparazione che, come la scorsa stagione, si terrà per intero nel centro sportivo di Bagno a Ripoli fino al 23 luglio. Le prime indicazioni sulla Fiorentina che verrà probabilmente le avremo domani, quando Palladino, proprio al Viola Park, verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi.

La difesa potrebbe variare, a quattro o a tre, con gli interpreti principali che, a meno di offerte irrinunciabili, saranno ancora Quarta, Milenkovic e Ranieri. A questi tre verrà aggiunta poi qualche pedina funzionale al sistema. Come noto da tempo il centrocampo invece sarà una zona di grandi cambiamenti. L'unica certezza in mediana, con gli addii certi di Arthur e Maxime Lopez e le situazioni in bilico dei tre in scadenza, Castrovilli, Bonaventura e Duncan, è Mandragora. Palladino non vede l'ora di iniziare un'avventura che per lui rappresenta una grande opportunità. Il tecnico siciliano è giovane, ambizioso e con tanta voglia di fare, come dimostrano i contatti continui con i dirigenti viola. A breve ci sarà un nuovo summit per capire quali tra i tanti nomi circolati in questi giorni potranno essere obiettivi su cui realmente puntare per consegnare al nuovo allenatore una nuova Fiorentina.