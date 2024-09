PALLADINO, Contro la Lazio un esame da superare

FirenzeViola.it

Come scritto da Il Corriere dello Sport-Stadio, in questo momento, dopo cinque pareggi e una sconfitta, la qualificazione ai playoff di Conferenze League solo ai calci di rigore contro l’Akademia Puskas a cui sono stati concessi quattro gol tra andata e ritorno, molti dubbi sul gioco, sul modulo, sul rendimento e sull’utilizzo tattico e non di alcuni calciatori in rosa, il primo chiamato a superare l'esame contro la Lazio è Raffaele Palladino.

Rispetto a Monza a Firenze ci sono altre aspettative e altre pressioni, con le quali il tecnico si sta approcciando ma al netto del mercato condensato in buona parte nei giorni finali, che non l’ha certo facilitato al pari di quasi tutti i suoi colleghi, ci si aspettava di vedere molto più la mano di Palladino, scrive il quotidiano.