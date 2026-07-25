Dagli inviati Missione Londra, la Fiorentina cerca conferme: oggi il primo esame con il QPR

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Grosso cerca conferme dopo il test col Gubbio, mentre tra i convocati spicca il ritorno del giovane Kospo e tre esclusioni legate al mercato

La missione inglese della Fiorentina è entrata nel vivo. Dopo il decollo (con leggero ritardo) da Firenze, la squadra di Fabio Grosso è atterrata nel tardo pomeriggio di ieri all'aeroporto di Luton, per poi raggiungere Kensington, nel cuore della capitale britannica, dove resterà fino a questa mattina prima del trasferimento a Teddington, sede del ritiro vero e proprio lontano da occhi indiscreti (e a temperature decisamente più miti: Gudmundsson ringrazierà). Due le amichevoli in programma nel giro di pochi giorni, ma soprattutto due test che serviranno al nuovo allenatore viola per valutare il percorso di crescita della squadra dopo le prime settimane di lavoro al Viola Park.

QPR, il primo banco di prova

Il primo appuntamento è fissato per oggi alle 16 italiane, quando la Fiorentina affronterà il Queen's Park Rangers a Loftus Road. Un test importante contro una formazione di Championship, utile per verificare i progressi evidenziati dopo la vittoria di mercoledì contro il Gubbio. Più che il risultato, a Grosso interesseranno la qualità del gioco, l'intensità e l'evoluzione dei meccanismi collettivi. Sugli spalti non è attesa una grande cornice di pubblico: alla vigilia erano stati staccati circa 7.000 biglietti, ben al di sotto della capienza dell'impianto, che supera i 18.000 posti.

Le scelte di Grosso e l'insolito ritorno di Kospo

Tra i convocati non figurano Matias Moreno, Luis Balbo e Simon Sohm, rimasti a Firenze per motivi di mercato e ormai fuori dal progetto tecnico. A sorpresa, invece, è tornato a disposizione il difensore bosniaco classe 2007 Eman Kospo, come anticipato due giorni fa da FirenzeViola.it. Una presenza che non cambia però gli scenari sul suo futuro: il centrale non rientra nei piani della società né per la prima squadra né per la Primavera e resta destinato a lasciare il Viola Park nelle prossime settimane.