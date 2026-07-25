Dagli inviati QPR-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean scalda i motori. Oulai in panchina

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Alle 16 è prevista la seconda amichevole dell'estate per quanto riguarda la preparazione della Fiorentina: ecco le probabili formazioni per il QPR

Moise Kean scalda i motori ed è pronto a prendersi il centro dell'attacco viola dal primo minuto, rilevando Piccoli rispetto all'uscita contro il Gubbio. È questa la possibile novità di spicco nello scacchiere che affronterà il QPR nel pomeriggio. In difesa resta invece aperto un serrato ballottaggio sulla corsia di destra: Dodo parte in leggero vantaggio per una maglia da titolare ma anche le quotazioni di Jimenez sono in rialzo.

L'undici di partenza: l'assetto di Grosso per oggi

Tra i pali, pertanto, sarà confermato De Gea, protetto da una linea difensiva che vedrà Dragusin e Ranieri al centro, completata da Brescianini sulla sinistra e dal vincente del duello a destra tra Dodo e Jimenez. Le chiavi del centrocampo dovrebbero invece essere ancora affidate al trio Ndour, Mandragora e Atta. In avanti, a supporto di Kean, dovrebbero agire Fortini e Gudmundsson.

La carta Oulaï nella ripresa: intriga la coppia con Fagioli

Per la mediana, l'inserimento del neo arrivato Oulaï dovrebbe essere previsto nel corso del secondo tempo. L'attenzione è tutta rivolta infatti a un possibile bis tattico: c'è forte curiosità per capire se l'ivoriano verrà schierato nuovamente al fianco di Fagioli a gara in corso come con il Gubbio, una soluzione già vista e da riprovare per testare la convivenza dei due giocatori.