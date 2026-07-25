Dodo ha un accordo di massima col Napoli. Non ancora avviata la trattativa con i viola

Dodo ha un accordo di massima col Napoli. Non ancora avviata la trattativa con i violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini per TMW
Dodo resta uno dei principali candidati a lasciare la Fiorentina in estate: il Napoli è pronto a muoversi ma prima dovrà effettuare almeno una cessione

Dodo resta un giocatore tra quelli che la Fiorentina ritiene cedibili, anche visto il contratto in scadenza nel 2027, ma nessuno ancora pare intenzionato ad affondare il colpo. Il Napoli però potrebbe essere il club pronto a muoversi, sicuramente solo dopo che riuscirà a mettere a bilancio una cessione. A quel punto Manna potrebbe tornare a bussare alla porta di Paratici, anche perché Dodo stesso avrebbe già raggiunto un'intesa di massima proprio con il Napoli.

È ovvio che però manca l'accordo tra società, con il ds azzurro che in ogni caso si muove anche su altri profili come Fortini, sempre di proprietà viola, e di Favasuli che comunque ha un forte legame con la Fiorentina per la percentuale che lo lega ai viola nonostante la proprietà del cartellino sia in mano al Catanzaro.