Joao Mario in arrivo ma la Fiorentina vende: il punto su Moreno e Sohm

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Joao Mario sarà un nuovo giocatore della Fiorentina in prestito dalla Juventus ma intanto i viola cercano di piazzare gli esuberi

Non solo l'acquisto di Joao Mario, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro, ma anche le cessioni. Ieri Luis Balbo è stato ceduto allo Sturm Graz per 1,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita ma anche Mati Moreno e Sohm sono rimasti a Firenze senza partire per il ritiro in Inghilterra a causa delle trattative di mercato che li stanno vedendo coinvolti.

Il no di Moreno e il mercato italiano

La Fiorentina aveva già trovato un'intesa col Wrexham per l'argentino sulla base di una cessione da 8,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita ma il giocatore non ha dato il via libera all'operazione. Su di lui è vivo l'interesse anche di Monza, Getafe ed Espanyol. Simon Sohm invece potrebbe comunque restare in Italia, i primi sondaggi effettuati sono stati da parte di Sassuolo e Venezia. Ma la Fiorentina conta di piazzare anche Dodo e Fortini: per il primo gli agenti si stanno occupando della ricerca di un nuovo club pronto a soddisfare le richieste viola, per il secondo il Torino si è fatto sotto da tempo ma senza voler investire i 10 milioni richiesti da Paratici.