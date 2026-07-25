Calciomercato L'attesa inattesa per gli esterni offensivi: la Fiorentina al lavoro per tagliare i tempi

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La Fiorentina non si aspettava di faticare così per l'acquisto degli esterni offensivi: è al lavoro per consegnare a Grosso i suoi attaccanti

Se c'è un limite al mercato portato avanti dalla Fiorentina nelle ultime settimane è senza dubbio il lavoro sugli esterni offensivi. Non è certo un problema irrisolvibile al 25 di luglio, ma è un qualcosa che anche i viola non avevano messo in preventivo. Nello scorso weekend infatti, dagli stessi ambienti viola si vociferava di una settimana che avrebbe potuto portare addirittura un paio di acquisti tra difesa e attacco, proprio per quanto riguarda l'esterno del campo. La settimana però si è conclusa con l'accelerata per Joao Mario e l'attesa per Valdepenas, ma senza acquisti ufficiali e soprattutto nomi roventi per l'attacco da affidare a Grosso.

Il cambio dei piani anche a causa dell'aumento dei costi

L'allenatore anche in Inghilterra dovrà fare a meno di queste pedine, schierando giocatori che per certi versi dovranno adattarsi a compiere movimenti e azioni più o meno lontani dalla loro natura calcistica. Ripetiamo: niente di grave, il tempo c'è e la Fiorentina è al lavoro per accorciarlo ulteriormente. La sensazione è che molti dei nomi circolati negli ultimi giorni abbiano visto lievitare il prezzo per inserimenti o volontà dei club di riferimento. Come per Alajbegovic: la Fiorentina si era inserita nella trattativa tra il Bayer e l'Atalanta, ma poi ha dovuto fare i conti con una superpotenza come il Chelsea che sta sparigliando le carte.

Le uscite per accelerare i nuovi acquisti

Molto probabile che Paratici abbia diversi assi nella propria manica e che a breve qualcosa possa cambiare questa inerzia con un acquisto da consegnare subito alle sapienti mani di Grosso, ma non possiamo averne la certezza soprattutto con un mercato in uscita che per il momento non ha coinvolto i pezzi da novanta. È ovvio che se la Fiorentina dovesse riuscire a piazzare Moreno e Sohm per cifre congrue, questo potrebbe dare il là anche al lavoro in entrata per gli esterni offensivi.

Lo strano caso del prestito secco di Mastantuono

Nel frattempo continua a rimbalzare il nome di Mastantuono, che sarebbe però un'operazione 'strana' rispetto a quelle viste fino ad ora. Un prestito secco per avere a disposizione uno dei maggiori talenti sudamericani. Ma pur sempre un prestito secco che valorizzerebbe un giocatore altrui. Vedremo se alla fine la scelta di uno degli esterni ricadrà proprio sull'ex River, intanto Grosso farà di necessità virtù portando avanti il 4-3-3 che dovrebbe vestire la Fiorentina per tutto il corso della prossima stagione.