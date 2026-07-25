Kean e il futuro: dal Viola Park filtra incertezza. Pellegrino il preferito in caso di addio

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Moise Kean non conosce ancora il suo futuro ma la Fiorentina cerca una soluzione in uscita: per sostituirlo il preferito è Pellegrino

Moise Kean oggi prenderà parte regolarmente all'amichevole che la Fiorentina disputerà contro il QPR in Inghilterra, ma il suo destino resta uno dei grandi rebus dell'estate viola. Secondo il Corriere dello Sport, dagli ambienti legati al Viola Park filtra sempre grande incertezza sul suo futuro, con il club guidato da Paratici che sta cercando da giorni una soluzione in uscita. L'operazione si potrebbe fare solo davanti a una proposta da almeno 40 milioni di euro, con il Como che è interessato ma che al momento non hanno deciso se affondare o meno il colpo.

In caso di addio di Moise Kean, il preferito della Fiorentina sarebbe Mateo Pellegrino che il Parma lascerebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio, non sarebbe un problema perché attualmente il giocatore argentino guadagna 500mila euro netti a stagione.