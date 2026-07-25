La Lazio guarda ancora in casa Fiorentina: pronta ad accelerare per Brescianini o Fabbian

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La Lazio vuole uno tra Brescianini e Fabbian e la Fiorentina fissa il prezzo: cessione a titolo definitivo per non meno di 13 milioni

La Lazio è pronta ad accelerare nei prossimi giorni per uno tra Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi in esubero dalla Fiorentina dopo i sei mesi passati in viola. Entrambi sono stati a più riprese seguiti dai biancocelesti anche nelle precedenti gestioni, con Baroni e Sarri che avevano fatto i loro nomi per migliorare il centrocampo laziale, ma oggi trovano l'interesse concreto anche da parte di Gattuso.

Precedenza a Brescianini ma Fabbian non dispiace

La Fiorentina li cede solo a titolo definitivo e per dare l'ok alle operazioni non scenderà sotto i 13 milioni, visto i complessivi 23 milioni investiti per riscattarli solo poche settimane fa. La Lazio ha avviato i primi sondaggi partendo dal prestito, ma ora si parla anche di un riscatto condizionato che quindi aumenterebbe la possibilità per i viola di cederli definitivamente entro fine stagione. Ovviamente la Lazio prenderebbe solo uno dei due, con una certa predilezione per Brescianini che darebbe maggiori garanzie di duttilità e copertura, pur non disdegnando le potenzialità dell'ex Bologna. Gattuso, scrive la Gazzetta dello Sport, aspetta almeno uno di loro al più presto.