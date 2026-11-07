Oulai insidia Fagioli. Il momento no dell'italiano può favorire il suo inserimento

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Paolo Vanoli è orientato a confermare gran parte dell'undici che ha battuto il Sassuolo, ma a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Fagioli e Oulai. Il classe 2001, cresciuto proprio nel settore giovanile della Juventus, sta attraversando un momento complicato, tra prestazioni poco convincenti e le recenti vicende extracalcistiche. A testimoniare il suo stato d'animo anche il messaggio pubblicato sui social, «Mizaru, Kikazaru, Iwazaru», riferimento alle tre scimmie giapponesi e al principio del «non vedo, non sento, non parlo».

Per il resto, la formazione dovrebbe essere quella già vista a Reggio Emilia: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario in difesa, Ndour e Brescianini a completare il centrocampo e il tridente formato da Mastantuono, Njie e Pellegrino. Da valutare anche la possibile convocazione di Ranieri, che ha ripreso parzialmente ad allenarsi con il gruppo. Ancora indisponibili Atta e Pongracic, attesi dopo la sosta.