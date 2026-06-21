Antognoni e l'assenza al centenario: "Lo decisi 5 anni fa. Spero i tifosi capiscano"

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Intervistato da La Stampa, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni è tornato sulla sua assenza alla festa per il centenario del club: "Non è una decisione presa oggi. L’avevo già maturata cinque anni fa, quando sono andato via. Mi ero detto che non sarei tornato finché fosse rimasta la stessa proprietà. La proprietà è la stessa e quindi la mia posizione non cambia. Qualche tifoso può rimanerci male? Qualcuno sicuramente sì, e mi spiace. Però spero capiscano anche il mio stato d’animo. Il mio legame con la Fiorentina non cambierà".

Poi tra i vari temi affrontati, anche un consiglio a Dusan Vlahovic conosciuto molto bene ai tempi di Firenze: "Restare alla Juventus! Dusan è un giocatore importante, uno che fa gol. Attaccanti con quelle caratteristiche non se ne trovano tanti. Ma bisogna saperlo prendere. Farlo sentire importante. Coccolarlo anche dal punto di vista umano. Non credo sia una questione economica, per lui. E’ un ragazzo che ha bisogno di fiducia".