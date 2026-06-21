Koleosho nome più caldo per la Fiorentina: i dettagli e cosa manca per chiudere

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Punto sul mercato estivo della Fiorentina a cura de La Nazione oggi in edicola. La sensazione riportata dal quotidiano è che la settimana che sta arrivando possa portare novità per Paratici e Goretti che stanno lavorando su più fronti. Il nome più caldo è Luca Koleosho, esterno del Burnley che piace a Fabio Grosso: trattativa già avviata, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un affare da 10 milioni più 2 di bonus.

Cosa manca per chiudere l'affare

Manca da decidere la formula del trasferimento, perché la Fiorentina spinge per un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni, il club inglese vorrebbe la cessione subito a titolo definitivo. Un dettaglio che però non mette a rischio un affare ben impostato. Il calciatore, fresco di esordio in Nazionale, ha già fatto sapere di gradire l'ipotesi Fiorentina, squadra in cui riabbraccerebbe i compagni di Under 21 Comuzzo e Ndour.