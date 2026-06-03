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Under-17, la Fiorentina si gioca l'accesso alle semifinali scudetto: sfida al Genoa
I ragazzi di Guberti, secondi nel Girone C, affronteranno i rossoblù nei quarti di finale playoff. Andata a Genova il 10 giugno, ritorno al Viola Park il 17
Entra nel vivo la corsa scudetto della Fiorentina Under-17. La formazione allenata da Stefano Guberti, protagonista di un'ottima regular season chiusa al secondo posto nel Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, è pronta a disputare i quarti di finale dei playoff.
Il primo ostacolo in Liguria
Sulla strada dei viola ci sarà il Genoa, che ha concluso al secondo posto il Girone A. La gara d'andata è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 11 allo stadio Begato 9 di Genova, mentre il match di ritorno si giocherà una settimana più tardi, mercoledì 17 giugno alle ore 11, al Rocco B. Commisso Viola Park. In palio un posto nelle semifinali del campionato.
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Giornalista di FirenzeViola.it, storica firma del progetto dedicato all’attualità della Fiorentina. Collabora inoltre con La Nazione ed è una delle voci di Radio FirenzeViola, dove conduce la rassegna stampa “Buongiorno Firenze”.
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Primo Piano
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