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Under-17, la Fiorentina si gioca l'accesso alle semifinali scudetto: sfida al Genoa

Under-17, la Fiorentina si gioca l'accesso alle semifinali scudetto: sfida al Genoa
Oggi alle 14:05Primo Piano
di Andrea Giannattasio
I ragazzi di Guberti, secondi nel Girone C, affronteranno i rossoblù nei quarti di finale playoff. Andata a Genova il 10 giugno, ritorno al Viola Park il 17

Entra nel vivo la corsa scudetto della Fiorentina Under-17. La formazione allenata da Stefano Guberti, protagonista di un'ottima regular season chiusa al secondo posto nel Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, è pronta a disputare i quarti di finale dei playoff.

Il primo ostacolo in Liguria

Sulla strada dei viola ci sarà il Genoa, che ha concluso al secondo posto il Girone A. La gara d'andata è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 11 allo stadio Begato 9 di Genova, mentre il match di ritorno si giocherà una settimana più tardi, mercoledì 17 giugno alle ore 11, al Rocco B. Commisso Viola Park. In palio un posto nelle semifinali del campionato.