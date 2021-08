OBIETTIVI, Scamacca: "So di avere certe potenzialità"

Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo e dell'Under21, si è raccontato nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Le aspettative che ci sono su di me non mi pesato. Anzi, mi stimolano. La scorsa stagione mi è servita per conoscere il campionato di A e per capire significa giocare contro calciatori importanti. Le pressioni non mi spaventano. Voglio crescere e mostrare le mie qualità. [...] So di avere delle potenzialità importanti, ma non sono il tipo che si culla su quelle, io cerco costantemente di alzare l'asticella. Non guardo quello che ho fatto fino ad oggi, ma quello che posso fare domani".