NZOLA, Duro confronto con Italiano all'ingresso in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport si sofferma sul pomeriggio complicato di M’Bala Nzola. Anche fuori dal campo visto che, al momento dell’ingresso, nella ricostruzione fatta a bordo campo dai cronisti di DAZN è stato sottolineato il confronto tra Vincenzo Italiano e l’attaccante angolano, con il tecnico viola che prima ha mostrato di non gradire che Nzola stesse camminando molto lentamente per avvicinarsi alla panchina in arrivo dalla fase di riscaldamento e poi lo ha invitato con toni perentori a correre di lì a poco in partita, altrimenti l’avrebbe sostituito. Cose di campo, ma che denotano chiaramente le difficoltà dell’angolano.