Interesse per Mandas, ma la Lazio lo promuoverà a primo portiere
La Fiorentina sta valutando attentamente il futuro di David De Gea, che da parte sua ha espresso la volontà di rimanere. Il club viola è conscio del suo stipendio pensate da 3 milioni netti all’anno, motivo per cui riflette. Tra i portieri accostati ai viola, nel frattempo, c’è stato qualche settimana fa anche Christos Mandas della Lazio. C’è stato un interesse da parte di Paratici e Goretti che però non si è tramutato in una trattativa concreta.
La posizione della Lazio
Oltretutto, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, la società biancoceleste lo valuta 18 milioni di euro, e non meno, fin dal mese di gennaio. Ma - si legge - a oggi è fermo ogni discorso su una sua possibile uscita in quanto, salvo sorprese, il giocatore greco comincerà la stagione da numero uno della Lazio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati