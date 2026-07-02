Stasera torna il Premio Fair-Play Menarini. Ci sarà pure Antognoni

Stasera torna il Premio Fair-Play Menarini. Ci sarà pure AntognoniFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina in edicola presenta la trentesima edizione del Premio Internazionale Fair-Play Menarini in programma stasera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentina. Una serata dedicata ai campioni dello sport capaci di distinguersi per valori quali rispetto, lealtà e correttezza nell’ambito della competizione. 

Chi presenzierà all'evento

Tra i presenti ci saranno anche Diego Milito, Emilio Butragueño, Gianfranco Zola e alcuni dei vincitori nelle precedenti edizioni, da Antonio Rossi a Giancarlo Antognoni, da Ian Thorpe a Sasha Vujacic passando per Giacomo Perini e Andrea Zorzi. A Fabio Caressa il Premio speciale Franco Lauro “Narrare le emozioni”. 