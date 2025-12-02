I numeri horror della difesa della Fiorentina: solo il Torino fa peggio
Solo il Torino, con 23 reti subite in campionato, in Serie A ha fatto peggio della Fiorentina dal punto di vista difensivo. La squadra di Vanoli - sottolinea stamani La Nazione - "insegue" con 21 gol presi in 13 partite, ma c'è di più. Nove gol sono arrivati da palla inattiva, e su questo nessuno ha fatto peggio. Un crollo verticale se confrontato alla scorsa stagione, quando furono 11 nell'intera stagione (53 partite) le reti prese da calcio da fermo. Il lavoro difensivo di Vanoli sembra essersi già inceppato, ma dicembre non fa sconti: la Fiorentina deve trovare il modo di smettere di prendere gol.
