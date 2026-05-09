Ndour e Parisi, stagione in crescita da cui ripartire. Gazzetta: "Meritata la conferma"

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La Gazzetta dello Sport, nel suo pezzo di stamani sul futuro della Fiorentina e della squadra che verrà, è ripartita dalle conferme che il club farà di David De Gea e Nicolò Fagioli, destinati ad essere uomini di riferimento anche per la stagione successiva. Dopo di questi, però, la Rosea menziona altri due giocatori che hanno portato avanti un anno in crescita e che da parte della società si sono meritati la conferma sul campo.

Uno è Cher Ndour, passato da alternativa a titolare. In più è un giovane italiano (21 anni), su di lui i viola vogliono continuare a puntare. Anche la formula con cui è stato comprato spinge per la conferma perché nella sessione invernale 2025 il centrocampista è arrivato dal Psg per appena 5 milioni, però il club francese si è tenuto il 50% sulla futura rivendita. L'altro è Fabiano Parisi, il giocatore che in un’annata complicata é riuscito a emergere anche grazie all’intuizione di Vanoli di utilizzarlo esterno alto a destra, ma è sempre stato disponibile pure a tornare basso a sinistra. Una duttilità e spirito di sacrificio a cui il club non rinuncerebbe volentieri.