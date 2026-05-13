Faccia a faccia in vista tra Vanoli e Paratici. Nazione: "L'idea è dirsi addio"
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La Nazione parla di un faccia a faccia tra Paolo Vanoli e Fabio Paratici andato in scena nei giorni scorsi, che avrà un seguito: entro la fine del campionato le parti torneranno a parlarsi per decidere se estendere l'attuale accordo di almeno un altro anno. Al momento però l'idea più forte all'interno del club è quella di mandare via l'attuale allenatore e cercare altrove il profilo per la ricostruzione firmata Paratici. Per questo il quotidiano continua a parlare dei nomi di Fabio Grosso e di Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina. Sono loro due i profili italiani in pole per i viola.
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Rassegna stampa
Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro di Lorenzo Di Benedetto
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1 Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Copertina
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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