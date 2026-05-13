Faccia a faccia in vista tra Vanoli e Paratici. Nazione: "L'idea è dirsi addio"

Faccia a faccia in vista tra Vanoli e Paratici. Nazione: "L'idea è dirsi addio"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione parla di un faccia a faccia tra Paolo Vanoli e Fabio Paratici andato in scena nei giorni scorsi, che avrà un seguito: entro la fine del campionato le parti torneranno a parlarsi per decidere se estendere l'attuale accordo di almeno un altro anno. Al momento però l'idea più forte all'interno del club è quella di mandare via l'attuale allenatore e cercare altrove il profilo per la ricostruzione firmata Paratici. Per questo il quotidiano continua a parlare dei nomi di Fabio Grosso e di Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina. Sono loro due i profili italiani in pole per i viola. 