20mila spettatori per le partite della Fiorentina. Corr.Fio: "Franchi svuotato"
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Il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi parla dei numeri di spettatori del Franchi in questa stagione segnalando come l'impianto che ospita le partite della Fiorentina quest'anno si sia svuotato. Sono stati infatti poco più di 20 mila gli spettatori medi al Franchi per le partite della squadra viola. Un dato che fa riflettere sulla delusione della tifoseria e che stride con la storica passione fiorentina per la squadra viola. La cronaca però dice che neanche con capienza ridotta, la società non riempie i gradoni dell'impianto: col Genoa i paganti sono stati appena 19 mila, tanto che anche in Ferrovia c'erano ampi spazi vuoti.
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Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro di Lorenzo Di Benedetto
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Copertina
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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