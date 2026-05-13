20mila spettatori per le partite della Fiorentina. Corr.Fio: "Franchi svuotato"

20mila spettatori per le partite della Fiorentina. Corr.Fio: "Franchi svuotato"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi parla dei numeri di spettatori del Franchi in questa stagione segnalando come l'impianto che ospita le partite della Fiorentina quest'anno si sia svuotato. Sono stati infatti poco più di 20 mila gli spettatori medi al Franchi per le partite della squadra viola. Un dato che fa riflettere sulla delusione della tifoseria e che stride con la storica passione fiorentina per la squadra viola. La cronaca però dice che neanche con capienza ridotta, la società non riempie i gradoni dell'impianto: col Genoa i paganti sono stati appena 19 mila, tanto che anche in Ferrovia c'erano ampi spazi vuoti.