Fagioli è una certezza viola. Gazzetta: "Piace al Milan, ma partirebbe a una sola condizione"

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Nel suo approfondimento di oggi sulla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport si focalizza sui giocatori da cui il club vorrà ripartire in estate per la prossima stagione e su chi invece è destinato a salutare la maglia viola. La Rosea, iniziando dalle certezze, parte proprio dalla porta: David De Gea non ha fatto la differenza come la passata stagione, ma d’altra parte non rappresenta neanche un problema. Sta bene a Firenze e partirebbe soltanto di fronte a un’offerta dalla Premier e in particolare dal “suo” Manchester United dove è stato protagonista e pure capitano per anni.

La Fiorentina, nonostante l’ingaggio alto sui 3 milioni, può tenerlo un altro anno e nel frattempo far crescere ulteriormente Martinelli (ora alla Samp) per poi riportarlo a casa per il 2027/28 con la giusta esperienza, pronto a diventare titolare. In seconda battuta, la Gazzetta parla di certezza e di punto fermo anche per Nicolò Fagioli. Cresciuto moltissimo in questo anno di difficoltà per la squadra, il regista di Vanoli potrebbe partire solo se l’allenatore futuro non lo considerasse un punto fermo e se arrivasse un’offerta doppia rispetto al prezzo d’acquisto, quindi sui 30 milioni. Piace al Milan e in Inghilterra, ma per Firenze è il leader di domani.