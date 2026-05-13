Roma-Lazio lunedì, il Ministro Piantedosi: "Unica soluzione. Potevano pensarci prima"

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C'è grande caos in merito a quando si giocherà la penultima giornata di Serie A, in particolare le partite legate alla corsa Champions. Intervistato da Il Messaggero, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione: "Quella che è stata indicata (lo spostamento al 18 maggio, ndr) è una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi.

Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della Capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo".