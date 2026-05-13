Juventus-Fiorentina è anche Vlahovic-Kean. Il serbo mai in gol contro i viola

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La Gazzetta dello Sport oggi parla del confronto tra i due attaccanti di Juventus-Fiorentina, partita in programma nel weekend ma con data e orario ancora da definire visto il caos dovuto al derby di Roma. Da una parte Dusan Vlahovic, tornato centrale tra i bianconeri dopo l'infortunio, dall'altra Moise Kean, la cui presenza è ancora più che in bilico. L'attaccante serbo non ha mai segnato alla sua ex squadra nelle 8 partite giocate fin qui, ed è l'unico club a cui non è mai riuscito a segnare in Serie A.

All'andata ci andò vicino per un rigore prima assegnato e poi tolto dal VAR per presunto fallo di Pablo Marì. Kean invece da par suo prova a sgommare perché ha una grande voglia di giocare contro la Juventus, sta aumentando i carichi di lavoro al Viola Park e sta facendo doppie sedute anche nei giorni liberi per la squadra.