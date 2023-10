NAZIONE, Vikingo da Champions. Nzola come Immobile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Un Vikingo da Champions", titola per aprire le sue pagine sportive La Nazione. Lazio-Fiorentina di questa sera, vale concretamente un bel pezzo dell’Europa che conta, scrive il quotidiano che si concentra sull'attacco viola: Beltran (ben supportato dal talento di Gonzalez e il ritmo di Ikonè) è in netto vantaggio su Nzola.

Una delle chiavi di Italiano sulla questione è che l’ex Spezia potrebbe a sua volta diventare protagonista e offrire lampi preziosi (ovvero gol) a partita in corso. Entrando senza lo stress della maglia da titolare e dimostrandosi quello che è quando ce n’è il bisogno. Un concetto che sembra essere utilizzato anche da Sarri che per far male alla Fiorentina ha scelto Castellanos, lasciandosi come carte di riservala coppia (temibile) Immobile-Pedro.