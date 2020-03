NAZIONE, Sliding-doors viola: c'è ancora l'Udinese

Anche l'edizione odierna de La Nazione si interessa inevitabilmente di quello che è il grande caos in Serie A relativo ai calendari: Lo ’sliding-doors’ della domenica viola andrà in scena domani, quando la Lega deciderà come rimettere in moto il campionato dopo il caos delle porte chiuse e dei rinvii forzati. Al momento - sottolinea il quotidiano - la soluzione più probabile è che Udinese-Fiorentina venga giocata domenica sera come posticipo delle 20.45. Ieri pomeriggio, intanto, la Lega, forse anche in seguito alle pressioni di lunedì (fra le quali quelle, pesanti, di Joe Barone per la società viola) ha convocato una riunione straordinaria con l’obiettivo di arrivare a una proposta di decisione da mettere ai voti di tutte le società di serie A nell’appuntamento di domani, quando, di conseguenza, si conoscerà il programma a cui andrà incontro la squadra viola. Almeno così, conclude il giornale, Iachini saprà su quale avversario potrà lavorare una volta per tutte.