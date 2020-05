NAZIONE, Ribery prepara il ritorno da Fenomeno

L'edizione odierna de La Nazione parla della situazione di Franck Ribery. L’infortunio di fine novembre ha interrotto un periodo di ascesa personale ma lo stop del campionato potrebbe riconsegnare alla Fiorentina la sua non più giovane star. Da ieri ha ripreso il normale lavoro con il gruppo e Iachini ha il suo asso in attacco: proprio il tecnico dovrà trovare una soluzione per inserire il francese nelle dinamiche offensive viola. Il modulo giusto al momento è il 4-3-3 con Chiesa tendenzialmente largo a destra.