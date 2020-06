NAZIONE, Pessina: 'Basta polemiche: frasi Rocco...'

L'edizione odierna de La Nazione questa mattina propone un'intervista al sovrintendente Andrea Pessina, che torna sulle recenti dichiarazioni del presidente Commisso (che aveva polemizzato nei suoi confronti) e sulla questione legata al restyling dello stadio Franchi: "Dopo i titoli sui giornali di domenica ho chiamato Barone e ho chiesto spiegazioni sul pensiero del presidente Commisso. Dalle sue parole sembrava che il problema fosse la mia antipatia verso la Fiorentina e che addirittura tifassi per la Juventus, quando io per la verità non sono proprio tifoso di nessuno. Mi hanno detto che era una battuta, ma ho fatto presente che essendo il mio un ufficio dello Stato, simili affermazioni possono risultare non corrette. Oltretutto, in questo balletto non posso sempre essere tirato per la giacchetta, come se fosse la soprintendenza a non voler fare lo stadio. L'abbattimento delle curve? Abbiamo visto il progetto Casamonti. Basta. Ho ribadito che siamo disponibili ad accogliere altre proposte. Dopodiché, se la società ritiene di preferire la costruzione di un nuovo stadio posso capirlo. Ma non si può accusare la soprintendenza di ostruzionismo o scarsa collaborazione, visto che non ci è stata portata sul tavolo neanche una possibilità. La chance di fare del Franchi uno stadio dove le curve sono più vicine al campo di gioco c’è, di fare la copertura anche. Poi bisogna vedere di quanti altri spazi c’è bisogno fra hotel, negozi, ristoranti".