NAZIONE, Igor ko, Zurko in forse. Il punto infortunati

In vista del fondamentale primo incrocio col Twente, in programma domani sera (ore 21) al Franchi, Vincenzo Italiano fa i conti con un'assenza pesante ed alcuni acciacchi: non ci sarà infatti Igor, ancora ai box per un problema fisico che lo ha tenuto fuori anche contro la Cremonese. Dal match di domenica è uscito malconcio anche Szymon Zurkowski, che ha accusato un problema alla caviglia. Il polacco sarà valutato nella sgambata di stamani, dove Italiano avrà indicazioni più precise anche su Jonathan Ikoné, tenuto a riposo domenica per un affaticamento. A riportarlo è la Nazione.