NAZIONE, Franchi, è una notte di stelle contro Ibra

Tanto spazio alla sfida di questa sera tra Fiorentina e Milan sulle pagine odierne de La Nazione. Il quotidiano, in particolare, si concentra sulla sfilata di stelle che saranno presenti questa sera in campo. Da un lato la coppia d'oro Chiesa-Vlahovic (42 anni in due, reduce da quattro gol nella partita di Marassi) e dall'altra Zlatan Ibrahomovic (39 anni da solo), tornato da poco in Italia ma già in grado di incidere in modo importante nel Milan di Pioli. Lo stadio, inoltre, sarà quasi pieno e per il tecnico rossonero i 90' del Franchi saranno un amarcord continuo, proprio lui che lo scorso aprile salutò la compagnia dimettendosi dopo il comunicato ipercritico della vecchia proprietà: qui in tanti lo ricordano con affetto. Pioli non fece miracoli a Firenze, ma fu splendido riuscendo a tenere in piedi un gruppo devastato dalla morte del capitano.