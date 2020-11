NAZIONE, Fiorentina in lockdown: ora è allarme

"Fiorentina in lockdown". È questo il titolo che l'edizione odierna de La Nazione sceglie per aprire le proprie pagine sportive e commentare la sconfitta della squadra viola ieri sera a Roma. La Fiorentina gioca 9 minuti, poi il buio assoluto su cui riflettere. Nessuna idea, mai pericolosa e senza reazione dopo i gol della Roma. Male l’intesa fra la ‘strana coppia’ dei senatori, Ribery e Callejon, scollegato il centrocampo dove Amrabat per un tempo si trova più a rincorrere palloni che a creare situazioni, mentre Bonaventura e Castrovilli non hanno il ritmo e il passo giusto per controbattere alla concretezza dei giallorossi. Solo san Dragowski si mette in mostra: è allarme in casa Fiorentina.