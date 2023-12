NAZIONE, Allarme Nico: la situazione dell'argentino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Troppo stress, allarme Nico", scrive La Nazione oggi per aprire le sue pagine sportive. L'argentino non è fuori al 100% dalla partita di domenica sera contro la Roma, però qualche riflessione sarà fatta a partire da oggi: saranno messi sul piatto benefici e rischi di una sua eventuale presenza. Si tratta di un affaticamento muscolare non particolarmente grave ma l'imperativo è quello di non perdere a lungo Nico, perché senza di lui la Fiorentina perde troppo. Con la ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio la situazione sarà più chiara.