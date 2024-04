NAPOLI, Italiano: è lui il primo nome per la panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Italiano è il primo nome per la panchina del Napoli. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il tecnico siciliano dovrebbe lasciare Firenze ed in cima alla lista dei desideri, senza considerare il sogno Antonio Conte, di Aurelio De Laurentiis e del futuro DS Giovanni Manna. La società partenopea vorrebbe rilanciare il Napoli e valorizzare alcuni giovani acquisti, come Lindstrom e Raspadori, che fino ad ora si sono messi poco in luce.

Tra partenze e arrivi la squadra azzurra cambierà sicuramente volto. Tra i giocatori su cui il club campano ha messo gli occhi anche Nicolò Zaniolo che, in uscita dal Galatasaray dove tornerà dopo il prestito all'Aston Villa, è nel mirino anche della Fiorentina.