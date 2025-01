NAPOLI, Accordo con l'Empoli per Fazzini: le cifre. Lui...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Empoli per Jacopo Fazzini, 21 anni al centro di numerose voci di mercato, sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 11-12 milioni di euro. Sarebbe il giocatore in questo momento a non essere totalmente convinto della soluzione anche perché avrebbe già raggiunto l’accordo personale con la Lazio: dialoga da un po’ con Baroni, con cui condivide anche l’agente, ed è orientato ad accettare il trasferimento a Roma.

Empoli e Lazio, però, non hanno ancora l’intesa sulla formula. Pronta l'alternativa per i partenopei Casadei del Chelsea.