Mutu alla Gazzetta: "Italiano mi piace. A Firenze ci si dimentica presto"

L’ex attaccante viola, Adrian Mutu, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Faggio un grande in bocca al lupo a Vincenzo Italiano dopo il problema di salute che ha avuto. L’ho conosciuto a Firenze, mi piace. Secondo me c’è chi non lo apprezza del tutto, ma vive di calcio e lavora tantissimo. Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non l’hanno capito fino in fondo. Mi piace per le sue idee chiare. Non accetta compromessi, vuole giocare il suo calcio sempre. Firenze pretende tanto e subito, e dimentica presto”.