MOVIOLA, Giudizi totalmente diversi su Maresca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Maresca ieri in occasione di Inter-Fiorentina. Voti che presentano una netta differenza tra loro.

Corriere dello Sport: "Ha ragione Gianluca Rocchi: in questo momento, Maresca è come Re Mida, tutto quello che tocca diventa...una partita senza problemi. Due episodi sospetti (in entrambi i casi coinvolto Brozovic) risolti con l’approvazione di chi era in campo, gara tenuta sotto controllo, 5 ammoniti e appena (udite, udite) 15 falli. Se pensate a com’era Maresca fino a qualche mese fa, un miracolo. Contatto (da stabilire bene anche se è tutto dentro o appena fuori) fra Brozovic e Bonaventura, live sembra che il tocco sia col gomito sinistro del nerazzurro, il realtà dovrebbe essere avvenuto con la parte interna del braccio destro di Bonaventura, Maresca ha visuale aperta perfetta, il lungo check conferma. Leggeri i contatti Dodo-Gosens nel primo tempo e Igor-Lautaro nella ripresa, poco per il VAR, figuratevi per Maresca. Intervento con la gamba alta di Brozovic su Biraghi, il contatto è all’altezza del ginocchio con il piede a martello, ma non c’è affondo né violenza, è una strusciata, Brozovic ha rischiato ma è corretto non dare il rosso". VOTO: 7.

Gazzetta dello Sport: "Conduzione che non lascia completamente convinti. Vero è che le prime due situazioni vedono valutazioni corrette: al 5’, una palla inattesa rimbalza in area sul braccio di Castrovilli, ma sulla parte sana; al 13’, dopo respinta di Onana, Bastoni colpisce con la gamba sinistra e non con il braccio. Ma al 16’ del primo tempo, Castrovilli andrebbe ammonito per aver bloccato Lukaku in situazione potenzialmente pericolosa. L’episodio diventa importante quando poi, al 12’ s.t., l’interno viola prende un giusto giallo: sarebbe stato il secondo. La trattenuta di Igor a Lautaro? Lieve e non reiterata: ma c’è". VOTO: 5,5.