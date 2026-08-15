FirenzeViola Paratici superstar: l'atipica ovazione del Franchi per il direttore sportivo

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Fabio Paratici è la vera superstar di questa estate viola. Il mercato che sta portando avanti lo ha reso intoccabile agli occhi dei tifosi e in più lo ha reso il vero personaggio da copertina della Fiorentina. Più di Kean. Più di Atta. Anche più di Mastantuono. A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di ieri contro il Benevento, il suo ingresso sul terreno di gioco per seguire da vicino il riscaldamento della squadra, è stato accompagnato da una vera e propria ovazione. Seguita da richiesta di foto e autografi che lo hanno costretto a impiegare circa 10 minuti per fare tutta la fascia su cui si affaccia la tribuna e il suo parterre.

Paratici è già un idolo delle folle

Un bagno di folla atipico per un direttore sportivo, solitamente accostato dai tifosi più per una domanda di calciomercato che per un tripudio come quello del Franchi di ieri sera. Ma i colpi estivi e la sensazione di avere una squadra nettamente più forte del recente passato, lo hanno già reso un vero e proprio idolo delle folle. Paratici sorride senza strafare però, perché sa che questo tipo di 'amore' è strettamente legato ai risultati e che, davanti alla prima difficoltà, gli applausi si trasformano in fischi in men che non si dica.

Alla ricerca del giusto equilibrio

La parola 'equilibrio' che piace tanto a Grosso, piace anche a Paratici, che con grande ambizione e autocritica si è lanciato nel progetto rilancio della Fiorentina consapevole degli umori di una piazza come Firenze. Per ora si gode gli applausi, ma con la certezza che per prolungarli servirà ancora molto lavoro.