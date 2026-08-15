FirenzeViola Grosso non vede Fagioli e Oulai insieme: ecco perché il mercato in mediana resta aperto

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Il tecnico viola non ha intenzione di far giocare Fagioli insieme a Oulai: il mercato a centrocampo resta aperto, sia in entrata che in uscita

"A me piacciono i giocatori di qualità, ma le partite vanno riempite". Questa la frase che rimane impressa della risposta di Fabio Grosso a proposito di una potenziale convivenza di Fagioli con Oulai. La sensazione è che, dopo un paio di settimane abbondanti di lavoro, la coesistenza di questi due giocatori non sia nei piani del tecnico e che, nonostante la titolarità di ieri, in caso di offerta concreta, non verranno messe barricate allo spogliatoio del Franchi per non lasciar partire lo stesso ex Juventus.

Ecco perché piace Thorstvedt

Anche rispondendo successivamente a una domanda su Ndour e Brescianini, Grosso ha fatto intendere che almeno due giocatori su tre in mediana dovranno avere la capacità di "riempire il campo" con il pressing, i raddoppi e gli inserimenti, doti che Fagioli ha solo in parte. E qui si torna al mercato e alla richiesta di Grosso di accogliere Thorstvedt nel proprio centrocampo. Idealmente il norvegese è la pedina che può completare il reparto più di quanto non possa farlo Fagioli. Anche perché pur giocando a tre, il "play basso" non deve per forza avere caratteristiche da regista puro e quindi la sensazione è che l'eventuale partenza di Fagioli non verrebbe presa come un affronto da parte dello staff tecnico.

30 milioni per Fagioli

Un problema potrebbe essere la valutazione del giocatore da parte della Fiorentina. I 30 milioni immaginati dai viola non hanno convinto nessuno a muoversi fino a questo momento. È vero anche che da oggi in poi si entra nella fase calda del mercato estivo, quella decisiva, dove si fanno i conti con le richieste dei tecnici e con gli esuberi da piazzare. Insomma, tutto può succedere, anche che Fagioli parta. Anche che Fagioli resti con il rischio di essere considerato un'alternativa.