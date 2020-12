MOVIOLA, Che confusione ieri per Fourneau: l'analisi

La moviola presente su La Gazzetta dello Sport definisce "avventata, severa, confusionaria" la direzione di gara del giovane arbitro Fourneau, ieri al Franchi. Il primo rigore concesso al Verona dopo il contatto al 2' Barreca-Salcedo non sta in piedi: l’indizio è già il lungo check del Var che, nonostante il contatto, lo manda al monitor dopo 3’50: qui Fourneau vede Barreca che prova a saltare l’avversario il quale allarga e sembra sgambettarlo. Non ci ripensa e conferma il penalty. Il primo tempo si chiuderà con 4’ di discutibile minirecupero. Al 13’ primo giallo per Bonaventura che in stacco sbraccia su Ceccherini: severo ma ci sta, non equilibrata la decisione di graziare il viola del secondo giallo al 33’ quando per un altro intervento con gli stessi protagonisti. Infine, leggerino il secondo rigore, a favore della Fiorentina, con cui viene punito un ingenuo Gunter al 18’ che cintura appena Vlahovic. E' parso più una compensazione molto dubbia.