Kean via da Firenze? Ad essere preoccupato è anche il C.T. azzurro Gattuso

Le voi insistenti che danno il primo e il secondo classificato della classifica marcatori della passata stagione di Serie A, Mateo Retegui e Moise Kean, vicini ad un possibile addio rispettivamente all'Atalanta e alla Fiorentina stanno preoccupando anche il Commissario Tecnico Gattuso. Il selezionatore azzurro, come riportato da TuttoSport, ha paura di perdere i suoi bomber nella fondamentale corsa verso la qualificazione ai mondiali americani del 2026. Retegui è corteggiato con insistenza dall’Al-Qadsiah, pronto ad alzare l’offerta da 40 milioni già presentata ai bergamaschi, mentre su Kean ci sono sirene provenienti dalla Premier League. Soprattutto a preoccupare Gattuso è il fatto che i due centravanti lascino dopo solo una stagione gli ambienti che li hanno visti esplodere, le squadre con cui hanno dato il meglio di loro stessi. Chissà se la stessa continuità di prestazioni e gol riuscirebbero a trovarla anche altrove? Discorso valevole anche per altre soluzioni in Italia come Milan e Napoli che sembrano interessate ai due attaccanti.

Se per Retegui poi l'Arabia rappresenterebbe, come detto anche nelle scorse settimane per Kean, un campionato poco allenante, dall'altra parte per il centravanti piemontese la Premier League al contrario potrebbe essere un campionato talmente competitivo da non permettergli, almeno nella sua prima stagione, di trovare il giusto spazio. A Gattuso non resta che sperare che i suoi due bomber restino dove hanno fatto così bene, ovvero rispettivamente a Bergamo e a Firenze.