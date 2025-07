Rios il sogno. Bernabè alla Pirlo un’idea di Pioli. Rovella imprendibile. Ciao Beltran, non ci siamo capiti. Perché Sebastiano Esposito e non Rubino?

C’è un centrocampo da costruire. Un reparto, particolarmente caro a Pioli. Che per il momento ha solo due intoccabili e cioè Fagioli e il nuovo arrivato Fazzini. Tanto per cominciare mi auguro che la società viola blindi il prima possibile Mandragora. Il giocatore è importante (è l’unico che in passato ha segnato con continuità), l’uomo lo è ancora di più. E’ normale che il Betis lo abbia messo nel mirino. E a gioco lungo potrebbe spuntare anche il Napoli. Cosa aspetta la Fiorentina a mettere sul piatto l’offerta giusta?

Sogno Rios, niente da fare per Rovella

Il centrocampista che ha fatto innamorare Pioli e Pradè è Rios. E’ il giocatore che ha il cambio di passo, che attacca e difende, che porta qualità e fisicità. Il problema è che costa non meno di trenta milioni. E su Rios ci sono club che hanno più fora economica della Fiorentina. Ma Pradè è giustamente in agguato. Se mai si aprisse uno spiraglio. Un altro calciatore estremamente gradito sarebbe Rovella. Ma su questo fronte non ci sono margini per intervenire. La Lazio ha il mercato bloccato. Se anche incassasse cento milioni in estate non potrebbe investire neppure un euro. Ecco perché il presidente Lotito e il nuovo tecnico Sarri hanno chiesto ai loro giocatori più importanti (e Rovella è uno di questi) di restare in biancoceleste. Poi, nel mercato invernale tutto potrebbe tornare in discussione. Per strappare Rovella alla Lazio il club viola dovrebbe versare i cinquanta milioni previsti dalla clausola. Onestamente un’ipotesi non percorribile.

Bernabè alla Pirlo

Altro giocatore che piace è Bernabè del Parma. I dirigenti emiliani lo valutano una ventina di milioni. E soprattutto non lo hanno inserito nella lista degli incedibili. Il problema in questo caso riguarda la posizione tattica che potrebbe ricoprire questo talento. Pioli lo considera un possibile regista? Immagina che Bernabè potrebbe ripercorrere la strada di Bennacer che a suo tempo è stato uno dei segreti del Milan scudettato. Potrebbe essere una sfida affascinante. Per quanto riguarda il regista Pradè sta guardando con attenzione anche al mercato estero.

Ciao Beltran, voglia di Esposito

Per quanto riguarda l’attacco la Fiorentina pensa a Kean titolare (se dovesse andar via arriverebbe non una scommessa ma un top player) o Dzeko e Gud. Il quarto posto andrà a un giovane di prospettiva. In questo scenario non c’è posto per Beltran. La Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo per 10-12 milioni ma per il momento ha solo proposte per un prestito. Vedremo. Il percorso viola di Beltran si sta avviando alla fine. Non è andata come pensavo. Credevo che il Vikingo sarebbe diventato un grande. Forse non ci siamo capiti. Nel senso che il nostro calcio non esalta le qualità del gioiello argentino. Peccato. Magari la Fiorentina potrebbe lasciarsi un diritto di ricompra. Il rischio di sbagliare perdendo Beltran c'è. Inutile negarlo. Per il ruolo di attaccante giovane la società pensa a Sebastiano Esposito. Talento cristallino. Ma tra i giovani viola c'è un gioiellino che potrebbe diventare anche più forte di Esposito. Parlo del nostro Rubino. L’idea è quella dio mandarlo a farsi le ossa altrove ma perché non farlo valutare prima a Pioli? Magari potremmo avere in casa il quarto attaccante.