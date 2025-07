Dodo, sul brasiliano spuntano Inter e Juventus: in caso di addio Pradè pensa a Zortea

Nonostante l'attenzione di tutti sia rivolta a Moise Kean, il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha voluto porre il suo focus su un altro caso spinoso dell'estate gigliata, quello relativo a Dodo. L'esterno destro brasiliano ha un contratto con la Fiorentina valido fino a giugno 2027 ma la sua volontà è quella di lasciare subito Firenze. Volontà che va però a cozzare con quella dei viola che vogliono monetizzare dalla sua cessione e non prenderanno in considerazione offerte inferiori ai 25 milioni di Euro. Irritato per una proposta di rinnovo a suo modo di vedere tardiva e inadeguata, Dodo ha dato mandato ai suoi procuratori di sondare il terreno per trovargli una nuova squadra.

Dopo le voci riguardanti il Liverpool e il Barcellona, adesso sembrano arrivare anche i primi interessamenti dalla Serie A. In particolare si tratterebbe della Juventus, alla ricerca di un esterno per il 3-4-2-1 di Tudor, e l'Inter che vorrebbe cautelarsi in caso di addio di Dumfries. Dovesse partire l'esterno brasiliano la Fiorentina guarderebbe in Sardegna per il sostituto. Il primo nome nella lista di Pradè infatti è quello di Zortea del Cagliari.