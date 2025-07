Abbonamenti, mercoledì il via. La Fiorentina vuole superare i 12mila del 2024/25

"Di nuovo insieme, ancora più forti", è il nome della campagna abbonamenti indetta dalla Fiorentina per la prossima stagione. La società viola ha annunciato ieri i termini e i prezzi delle nuove tessere da poter sottoscrivere per il campionato 2025/26. La vendita partirà ufficialmente mercoledì, con una prima fase che durerà sette giorni e sarà destinata agli abbonati della scorsa stagione. Il Corriere dello Sport sottolinea che la capienza dell'impianto sarà la stessa dell'anno scorso per via dei lavori di resyling del Franchi, quindi ventiquattromila spettatori circa - con i vari cuscinetti obbligatori per l’ordine pubblico che faranno scendere il numero massimo di spettatori a circa ventiduemila - ma con nuovi settori aperti (Maratona Centrale, Parterre Maratona Coperto, Parterre Maratona Scoperto e Maratona Laterale), in tutto un centinaio di posti in più rispetto alla configurazione recente. Non cambiano i criteri di capienza del settore ospiti: circa 250 spettatori per le gare di Serie A e Coppa Italia, mille per le sfide Uefa.

La Fiorentina riparte dai dodicimila abbonati della scorsa stagione, con la volontà di alzare l’asticella. Anche per quanto riguarda in generale le presenze al Franchi: se è vero che in campionato la risposta di pubblico è stato buona (20.390 spettatori di media, con capienza massima intorno ai ventiduemila), non si può dire la stessa cosa per le gare di Conference. Delle sette sfide europee disputate con Palladino, solo una (la semifinale con il Betis) ha visto più di sedicimila presenze. Con il playoff di Conference che si disputerà in un altro stadio (probabilmente al Mapei di Reggio Emilia) e le prime due di campionato fuori casa, la prima al Franchi sarà sabato 13 settembre contro il Napoli.