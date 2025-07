FirenzeViola Da Frendrup a Bernabè, gli obiettivi per la mediana costano cari: il punto sulle trattative a centrocampo

In attesa dell'ufficialità dell'acquisto Edin Dzeko, per cui probabilmente si dovrà aspettare i giorni immediatamente precedenti l'inizio del ritiro estivo al Viola Park, e delle sorti dell'attacco gigliato con l'incognita relativa al futuro di Moise Kean, la Fiorentina sta cercando di puntellare il reparto numericamente più in difficoltà: il centrocampo. Sotto l'attenta regia di Stefano Pioli, deus ex machina delle manovre di mercato gigliate, i viola sono alla ricerca di almeno due profili in mediana da aggiungere all'innesto di Fazzini.

Bernabé il preferito per il ruolo di playmaker

Il primo riguarda il ruolo del costruttore di gioco, il cosiddetto regista del centrocampo. In cima alla lista dei desideri di Pioli c'è Adrian Bernabè. Catalano, scuola Barcellona e Manchester City, Bernabè è sempre stato definito un talento dagli addetti ai lavori ma ancora tra i grandi deve mostrare il suo valore ad alto livello. A Parma il classe 2001 ha raggiunto la Serie A da protagonista e adesso si sente pronto per fare un salto in avanti e giocare una coppa europea. Per questo motivo Bernabé ha dato il suo benestare al trasferimento a Firenze. Il problema riguarda il muro eretto dal Parma. Dopo aver venduto Bonny all'Inter i ducali non hanno bisogno di cedere altri big per fare cassa e chiedono quindi almeno 20 milioni per lo spagnolo. Una cifra importante che fa riflettere i viola che comunque stanno sondando anche altri profili.

Frendrup, un sogno da 25 milioni

Su tutti quello di Morten Frendrup del Genoa. Il mediano danese è un sogno di mercato per i viola ormai da tempo. La Fiorentina lo ha cercato anche a gennaio senza però riuscire a strappare il sì del club ligure. Il Genoa infatti per liberare Frendrup chiede almeno 25 milioni, una cifra che sta frenando le tante formazioni interessate. Tra i giocatori chiacchierati in orbita Fiorentina per il ruolo di play basso anche Nicolò Rovella della Lazio, più un sogno che un obiettivo per il prezzo del cartellino, e Hans Nicolussi Caviglia. Quest'ultimo, retrocesso la passata stagione con il Venezia, ha un prezzo decisamente più abbordabile.

Rios, Traore e Sohm come mezzali

L'altro profilo da aggiungere è quello della mezzala. Un giocatore più strutturato fisicamente e capace di interpretare la doppia fase che possa garantire muscoli al centrocampo. Tra gli obiettivi, andando in ordine di prezzo, ci sono Richard Rios del Palmeiras, per cui i brasiliani chiedono almeno 30 milioni, Hamed Traore del Bournemouth, che costa 20 milioni e che per caratteristiche sarebbe un po' diverso dagli altri due, e Simon Sohm del Parma. Con un prezzo che oscilla tra i 10 e i 12 milioni di Euro, lo svizzero sarebbe il più economico della lista.

Il futuro di Mandragora e la scelta su Ndour e Richardson

In più la Fiorentina dovrà capire il futuro di alcuni giocatori attualmente in rosa, primo su tutti Rolando Mandragora. Il classe 1997 è cercato dal Real Betis e in settimana si vedrà con la Fiorentina per trattare il rinnovo di contratto. Quello che filtra è che l'ex Udinese e Torino abbia piacere di rimanere a Firenze, così come Pioli vorrebbe puntarci per la prossima stagione. Discorso diverso per Cher Ndour, reduce dall'europeo under21 con gli azzurrini di Nunziata. L'ex Psg verrà valutato da Pioli in ritiro e solo dopo verrà presa una decisione. Come detto da Pradè in conferenza stampa a fine maggio invece, a meno di offerte irrinunciabili, dovrebbe rimanere in viola Amir Richardson.