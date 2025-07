Fiorentina, dal 16 luglio pronta a tutto per trattenere Kean: in caso di partenza il piano B è Piccoli

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza l'intreccio di mercato legato a Moise Kean e alla scelta del suo possibile sostituto. L'ex Juventus ha una clausola rescissoria sul suo contratto di 52 milioni esercitabile entro il 15 luglio ma, non dovesse accadere niente da qui alla scadenza fissata, il suo appeal rimarrebbe intatto anche per l'ultimo mese e mezzo di trattative. Dall'Al-Qadsiah al Manchester United, le voci riguardanti formazioni interessate al centravanti azzurro non mancano. In attesa di capire cosa succederà al suo numero 20, la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata e sta tenendo d'occhio da vicino Roberto Piccoli.

Il 24enne bergamasco è il preferito di Pradè e Goretti per sostituire Kean, magari insieme a Sebastiano Esposito. Il problema nell'arrivare all'ex Lecce però è duplice, da una parte l'alta concorrenza per il calciatore e dall'altra l'elevato prezzo fissato dal Cagliari, 30 milioni. Con Piccoli tenuto in considerazione in caso in caso di addio dell'attaccante piemontese, la Fiorentina comunque spera di ripartire da Kean. Una volta arrivati al 16 luglio infatti, a meno che non sia già arrivata l'offerta giusta per l'ex Juventus, i viola sarebbero pronti ad allungargli il contratto con un adeguato ritocco economico e con l'abolizione della clausola stessa.