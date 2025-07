Spunta un dettaglio sulla clausola di Kean: il pagamento è dilazionabile in due rate

Spunta un dettaglio sulla clausola rescissoria di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina sta tenendo i viola col fiato sospeso per via del suo futuro, sul quale non si è ancora espresso nonostante i vari interessi che si sono mossi nei suoi confronti, dalla concreta offerta araba da 15 milioni a stagione ai corteggiamenti di Napoli e Manchester United, con Milan e Inter sullo sfondo.

La clausola rescissoria che grava sul suo conto è attivabile entro il 15 luglio e vale 52 milioni di euro, ma come riporta il Corriere dello Sport, il pagamento è dilazionabile in due tranches. Per cui, chiunque fosse intenzionato ad attivare l'opzione, potrà godere del vantaggio di spalmare la cifra in due rate, un dettaglio comunque da considerare per i possibili acquirenti.