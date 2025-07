Fuori Beltran dentro Esposito, questa l'idea viola: al momento però non ci sono offerte per l'argentino

vedi letture

Due anni fa, durante l'estate del 2023, la Fiorentina acquistava il centravanti del River Plate, Lucas Beltran. A Firenze c'era tanta attesa per l'arrivo dell'attaccante argentino che avrebbe indossato la maglia numero 9 che fu di Gabriel Omar Batistuta. Le aspettative dei tifosi gigliati però sono state deluse, Beltran a Firenze ha dimostrato di non essere una prima punta e in due anni non è riuscito ad imporsi nè con Italiano nè con Palladino. I due tecnici lo hanno provato in più posizioni ma nessuna è sembrata calzargli a pennello. La Fiorentina allora ha deciso di venderlo, così da poter affondare il colpo per Sebastiano Esposito, ma, come riportato dal Corriere dello Sport, al momento non ci sono offerte concrete.

I viola vorrebbero cederlo a titolo definitivo e incassare almeno 10 milioni di Euro. L'unico interessamento, da parte del River Plate, però riguarderebbe un prestito. Beltran dal canto suo preferirebbe restare in Europa. Intanto, con l'imminente inizio del ritiro estivo al Viola Park, Pioli parlerà con la società anche del futuro dell'argentino. Vedremo allora se per Beltran si apriranno altri scenari nel vecchio continente da qui ad agosto, oppure se, consapevole che per lui sulle rive dell'Arno non c'è più spazio, lo stesso Vikingo non accetti anche di tornare in patria.