Il Real Betis non molla Mandragora, l'ex Torino però vorrebbe restare in viola

La Nazione oggi in edicola tocca anche il tema Rolando Mandragora. Il centrocampista campano, dopo un'ultima stagione da protagonista, è diventato un obiettivo di mercato del Real Betis. In modo particolare sarebbe il tecnico dei Verdiblancos, Manuel Pellerini, a stravedere per l'ex Torino e a volerlo a tutti i costi in Andalusia. La prima offerta del Real Betis da 6 milioni più 2 di bonus però è stata ritenuta troppo bassa dai viola che non vogliono scendere sotto ai 12 milioni di Euro. Inoltre Stefano Pioli, prossimo tecnico dei gigliati, avrebbe espresso un parere favorevole alla permanenza di Mandragora. Dal canto suo anche il mediano ex Torino e Udinese avrebbe piacere a restare a Firenze.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza viola e l'entourage del calciatore per provare a trovare un accordo sul rinnovo di contratto. Oltre al prolungamento, visto che ad oggi la scadenza è fissata per il 2026, sarebbe previsto anche un adeguamento dell'ingaggio.